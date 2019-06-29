Операцией по отравлению Скрипалей руководил из Лондона третий подозреваемый, - Bellingcat

Фото: место вивлення яда (Twitter/Daily Mail)

Сотрудник ГРУ Денис Сергеев прилетел в Лондон за два дня до отравления

Операции работников Главного разведуправления Российской Федерации, которые отравили российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, руководил из Лондона третий подозреваемый. Как передает РБК-Украина, об этом в своем расследовании сообщают Bellingcat и The Insider.

Журналисты выяснили, что это сотрудник ГРУ РФ Денис Сергеев, однако путешествовал он с паспортом на имя Сергей Федотов. Он прилетел в Лондон за два дня до отравления Скрипалей - 2 марта 2018 года.

Установлено, что Сергеев постоянно звонил только одному абоненту, чей номер телефона в базе данных указан как "незарегистрированный". На сегодня в базе удалены все метаданные о звонках данного абонента - логи IMEI/IMSI, номера сотовых вышек и др.

Сергеев очень активно использовал мессенджеры - Telegram, Viber, WhatsApp и Messenger, с помощью которых он пересылал фотографии.

На следующий день, 3 марта, за день до отравления Сергеев мог встретиться с исполнителями покушения на Скрипаля - Александром Мишкиным (Александром Петровым) и Анатолием Чепигой (Русланом Бошировим). В тот день сотрудник ГРК находился в районе Oxford circus. А Мышкин и Чепига ранее в интервью говорили, что были в том районе, якобы чтобы "купить кроссовки".

В день отравления, 4 марта, Сергеев вылетел в Москву. Исследовав данные о передвижениях сотрудника ГРУ в Москве было установлено, что Сергеев ежедневно приезжал в свой офис по адресу Хорошевское шоссе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Даже после того, как он был назван третьим фигурантом отравления в Солсбери, он продолжал ходить на работу.

Как написали BBC Newsnigh, Сергеев служит в ранге генерал-майора. Журналисты Bellingcat и The Insider считают, что это является подтверждением того, что он руководил действиями Чепиги и Мишкина.

Напомним, ранее главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии четвертый подозреваемый. При этом личность подозреваемого журналист не раскрыл, но заявил, что он тоже был сотрудником Главного разведывательного управления РФ.