Оператори ГТС України і Словаччини уклали межоператорское угоду на транзит газу

Компанія "Оператор ГТС України" і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали межоператорское технічна угода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича у Twitter.

Він зазначив, що Європейська комісія вітає підписання угоди.

"Вітаю межоператорское угоду, укладену між Україною і Словаччиною і рішуче підтримуване Єврокомісією. Всі частини для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці. Відмінна новина для енергетичної безпеки Європи", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Словаччина готується до варіанту з припиненням транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. При цьому міністр економіки Словаччини Петер Жига зазначив, що припинення транзиту газу цілком правдоподібно, тому що нинішній контракт був укладений в результаті останнього серйозного газової кризи.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.