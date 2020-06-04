Оператори ГРМ не зможуть розрахуватися з Оператором ГТС, якщо Регулятор знизить тарифи, - Асоціація

Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Рішення НКРЕКП про зменшення тарифів на розподіл газу призведе до збитків галузі на 3,3 млрд гривень

НКРЕКП затвердила проекти рішень про зниження тарифів на розподіл газу з 1 липня 2020 року. Це законсервує тарифи на нинішньому рівні. Оператори ГРМ не матимуть змоги розрахуватись з Оператором ГТС за послуги балансування і підвищити оплату праці співробітникам газорозподільних компаній до рівня середнього по енергетиці.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації газового ринку України з посиланням на Секретаріат Енергетичного співтовариства.

На думку Секретаріату Енергетичного співтовариства, відмова від запровадження обґрунтованих тарифів загрожує реформі газового ринку і призведе до погіршення фінансового стану Оператора ГТС.

"Нагадаємо, при діючих тарифах збитки операторів ГРМ за січень-квітень склали близько 1,2 млрд грн (дані по 20 компаніям, що працюють під брендом РГК, - ред.). Зараз діють тарифи, затверджені НКРЕКП на період з 1 січня по 1 липня 2020 року. Вирівнювання тарифів в два етапи дозволило споживачам скоротити витрати на доставку газу в опалювальний період", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації газового ринку України відзначають, що зниження тарифів призведе до подальшого накопичення збитків газорозподільними компаніями. За даними АГРУ, загальна сума збитків за результатами року досягне 3,3 млрд гривень. "Це рішення робить фінансово неспроможними Операторів ГРМ. Воно тягне за собою нарощування заборгованості перед Оператором ГТС, що загрожує фінансовій стабільності нового оператора і піддає ризику реформи газового сектору України", - відзначають в Секретаріаті Економічного співтовариства.

АГРУ закликає НКРЕКП зберегти збалансовані тарифи на розподіл, що дозволить вирішити проблему неплатежів і стабілізувати становище Оператора ГТС, а також забезпечити середній по промисловості рівень заробітної плати в газорозподільних компаніях, необхідний для припинення відтоку кадрів.

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Автор: Мария Тарарыева