ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оператори ГРМ не зможуть розрахуватися з Оператором ГТС, якщо Регулятор знизить тарифи, - Асоціація

Новини » Енергетика     04.06.2020 - 18:43
Оператори ГРМ не зможуть розрахуватися з Оператором ГТС, якщо Регулятор знизить тарифи, - Асоціація
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Рішення НКРЕКП про зменшення тарифів на розподіл газу призведе до збитків галузі на 3,3 млрд гривень

НКРЕКП затвердила проекти рішень про зниження тарифів на розподіл газу з 1 липня 2020 року. Це законсервує тарифи на нинішньому рівні. Оператори ГРМ не матимуть змоги розрахуватись з Оператором ГТС за послуги балансування і підвищити оплату праці співробітникам газорозподільних компаній до рівня середнього по енергетиці.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації газового ринку України з посиланням на Секретаріат Енергетичного співтовариства.

На думку Секретаріату Енергетичного співтовариства, відмова від запровадження обґрунтованих тарифів загрожує реформі газового ринку і призведе до погіршення фінансового стану Оператора ГТС.

"Нагадаємо, при діючих тарифах збитки операторів ГРМ за січень-квітень склали близько 1,2 млрд грн (дані по 20 компаніям, що працюють під брендом РГК, - ред.). Зараз діють тарифи, затверджені НКРЕКП на період з 1 січня по 1 липня 2020 року. Вирівнювання тарифів в два етапи дозволило споживачам скоротити витрати на доставку газу в опалювальний період", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації газового ринку України відзначають, що зниження тарифів призведе до подальшого накопичення збитків газорозподільними компаніями. За даними АГРУ, загальна сума збитків за результатами року досягне 3,3 млрд гривень. "Це рішення робить фінансово неспроможними Операторів ГРМ. Воно тягне за собою нарощування заборгованості перед Оператором ГТС, що загрожує фінансовій стабільності нового оператора і піддає ризику реформи газового сектору України", - відзначають в Секретаріаті Економічного співтовариства.

АГРУ закликає НКРЕКП зберегти збалансовані тарифи на розподіл, що дозволить вирішити проблему неплатежів і стабілізувати становище Оператора ГТС, а також забезпечити середній по промисловості рівень заробітної плати в газорозподільних компаніях, необхідний для припинення відтоку кадрів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України НКРЕКПтарифиАГРУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся