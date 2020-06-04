Операторы ГРС не смогут рассчитаться с Оператором ГТС, если Регулятор снизит тарифы, - Ассоциация

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Решение НКРЭКУ об уменьшении тарифов на распределение газа приведет к убыткам отрасли на 3,3 млрд гривен

НКРЭКУ утвердила проекты решений о снижении тарифов на распределение газа с 1 июля 2020 года. Это законсервирует тарифы на нынешнем уровне. Операторы ГРС не будут иметь возможности рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки и повысить оплату труда сотрудникам газораспределительных компаний до уровня среднего по энергетике.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации газового рынка Украины со ссылкой на Секретариат Энергетического сообщества.

По мнению Секретариата Энергетического сообщества, отказ от введения обоснованных тарифов грозит реформе газового рынка и приведет к ухудшению финансового состояния Оператора ГТС.

"Напомним, при действующих тарифах убытки операторов ГРС за январь-апрель составили около 1,2 млрд грн (данные по 20 компаниям, работающим под брендом РГК, - ред.). Сейчас действуют тарифы, утвержденные НКРЭКУ на период с 1 января по 1 июля 2020 года. Выравнивание тарифов в два этапа позволило потребителям сократить затраты на доставку газа в отопительный период", - говорится в сообщении.

В Ассоциации газового рынка Украины отмечают, что снижение тарифов приведет к дальнейшему накоплению убытков газораспределительными компаниями. По данным АГРУ, общая сумма убытков по результатам года достигнет 3,3 млрд гривен. "Это решение делает финансово несостоятельными Операторов ГРС. Оно влечет за собой наращивание задолженности перед Оператором ГТС, что угрожает финансовой стабильности нового оператора и подвергает риску реформы газового сектора Украины", - отмечают в Секретариате Экономического сообщества.

АГРУ призывает НКРЭКУ сохранить сбалансированные тарифы на распределение, что позволит решить проблему неплатежей и стабилизировать положение Оператора ГТС, а также обеспечить средний по промышленности уровень заработной платы в газораспределительных компаниях, необходимый для прекращения оттока кадров.

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Автор: Мария Тарарыева