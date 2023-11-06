Операторы "Армии дронов" за неделю уничтожили рекордное количество опорных пунктов россиян

"Рекордное количество пораженных опорных пунктов россиян - результаты от "Армии дронов", - говорится в сообщении.

Фото: Потери россиян (t.me/zedigital)

Отмечается, что операторы БпЛА "минуснули" 335 позиций, что является абсолютным рекордом. Также среди пораженного - 83 боевые бронированные машины, 72 грузовика, 36 танков и сотни оккупантов.

"Продолжаем системно усиливать Силы обороны дронами. Больше беспилотников - эффективные результаты", - добавил Федоров.

Украинские военные уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на понедельник, 6 ноября, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 305 970 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 20 БПЛА и подвели 4 танка.

Также сообщалось, что за прошедшую неделю Силы обороны ликвидировали около десяти батальонов захватчиков, то есть на один больше, чем неделей ранее.

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 400 оккупантов, 5 единиц техники и два склада боеприпасов врага.