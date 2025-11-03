Операторы 14-го полка СБС ударили по подстанциям в оккупированной Луганщине - часть региона без света

По сообщениям военных, поражены подстанции - "Кислородная-2", "Победа", "Новодонбасская", "Коммунарская", "Липецка" и "Черкасская". После ударов на отдельных объектах вспыхнули пожары, в результате чего большая часть оккупированной Луганской области осталась без электроснабжения.

В сообщении 14 полка отмечается, что для атак применялись управляемые ударные беспилотные летательные аппараты FP-1. Официальные публикации подразделения и показанные кадры демонстрируют последствия поражений и подтверждают масштаб повреждений энергетических объектов.

"По результатам впечатлений, большая часть оккупированной Луганщины осталась без электроснабжения - это прямой ответ на атаки россиян по энергетической инфраструктуре подконтрольной Украине части Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Уничтожение или вывод из строя узловых подстанций ослабляет возможности противника восстанавливать логистику и хозяйственную деятельность на оккупированных территориях.

Напомним, FP-1 - управляемый ударный БпЛА, известный как один из типов "камикадзе"-дронов, производимый украинской компанией Fire Point. Такие беспилотники используются для точечных поражений инфраструктурных и военных объектов.14-й полк - один из ключевых исполнителей операций с применением ударных БпЛА в составе Сил беспилотных систем.