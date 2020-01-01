Оператор української ГТС відпрацював всі номінації за новим договором про транзит газу

Глава оператора "Газотранспортній системи України" Сергій Макогон заявив, що були відпрацьовані всі номінації за новим договором про транзит російського газу через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Макогона.

Відзначимо, Україна і Росія підписали новий п'ятирічний газовий контракт 30 грудня.

"Перша ніч Оператора ГТС України пройшла в штатному режимі. Опрацювали всі номінації по транзиту в рамках виконання нового договору. Ми довели, що здатні працювати за новими європейськими правилами", - написав Макогон.

Також зазначається, що український оператор ГТС підписав угоди з усіма суміжними операторами, а саме - Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії.

"Зараз створені всі необхідні технічні та правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС із Російської Федерації в європейські країни з 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні на сайті оператора.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.