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Оператор ГТСУ про ціни на газ в Європі: це шантаж Росії, щоб запустити "Північний потік-2"

Автор: Сергій Пишкін

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон розцінює заяви Російської Федерації щодо відкриття "Північного потоку-2", як звичайний шантаж. На його думку, країна агресор бажає запустити газогін без погоджень та сертифікацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Сергія Макогона під час ефіру "Право на владу".

"Заяви Пєскова про те, якщо відкриють "Північний потік-2", то будуть поставки газу, ми розуміємо, що це шантаж. Бо є можливість транспортувати газ через Україну, а вони його не дають. Вони ставлять у незручне становище: ціна на газ або європейські цінності", - відзначив Макогон.

На думку голови "Оператора ГТС", поведінка Росії пояснюється тим, що вона бажає розпочати роботу “Північного потоку-2” без жодних погоджень та сертифікацій.

"Вони хочуть, щоб "Північний потік-2" запрацював без погоджень і сертифікацій... Вони нав'язують цю політику", - додав Макогон.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що ціни на газ в Європі перевищили 900 доларів за тисячу кубометрів.

Також РБК-Україна писало про те, що Кремль переконаний у тому, що "Північний потік-2" здатний збалансувати ціни на газ у Європі.

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Російська ФедераціяУкраїнаЕвропаПівнічний потік-2Ціна на газ