"Оператор ГТС України" вперше протранзитував газ між країнами ЄС

"Оператор ГТС України" протранзитував перші обсяги газу по маршруту Угорщина - Словаччина на замовлення німецького трейдера. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили прес-службі, облік газу по даній операції здійснюється, як і по транзитній угоді з Газпромом, в енергетичних одиницях.

В компанії нагадали, що після підписання нової транзитної транспортної угоди з "Газпромом" та нових міжоператорських угод з операторами ГТС суміжних європейських країн, "Оператор ГТС України" впроваджує нові транспортні послуги.

"Нова послуга транзиту на короткі відстані short-haul дозволяє замовникам транспортних послуг транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України. Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва "Північного потоку-1" вже не використовуються у повному обсязі", - йдеться в повідомлені.

Також ОГТСУ працює над створенням віртуальних точок, що спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з’єднань.

Нагадаємо, що нова послуга short-haul доступна з 1 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Оператор ГТС України" та словацький оператор ГТС Eustream a.s. запустили віртуальний реверс газу з 1 березня 2020 року.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали міжоператорську технічну угоду 31 грудня 2019 року.