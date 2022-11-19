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Оператор ГТС сообщил, сколько газа в Украину можно импортировать из Польши

Фото: Импорт газа из Польши в Украину возможен в объеме 4 млн кубометров в сутки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На газовом рынке Польши произошли изменения, связанные с запуском польско-словацкого интерконнектора. Однако оператор ГТС Украины и GAZ-SYSTEM SA сохранили возможность для физической транспортировки газа в польско-украинском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС.

"Гарантированные мощности (day-ahead) для импорта газа из Польши в Украину составляют 4 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

Польско-украинский маршрут открывает для заказчиков доступ к LNG-терминалам в Польше и Литве, а также благодаря Baltic Pipe - к норвежскому газу. ОГТС совместно с польскими партнерами работает над увеличением гарантированных мощностей на долгосрочной основе.

"Потенциально гарантированная мощность в точке соединения Польша-Украина может составить 18 млн кубометров ежесуточно (6,6 млрд кубометров в год)", - добавили в компании.

По данным пресс-службы, польско-украинский маршрут пользуется спросом как среди украинских заказчиков, так и нерезидентов - для хранения газа в украинских подземных хранилищах и региональной транспортировки (short-haul) в страны Европы.

Напомним, в 2022 году Украина получила возможность физически импортировать газ из Польши. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System SA договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа с 6 марта.

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ПольшаГаз