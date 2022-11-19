Оператор ГТС сообщил, сколько газа в Украину можно импортировать из Польши

"Гарантированные мощности (day-ahead) для импорта газа из Польши в Украину составляют 4 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

Польско-украинский маршрут открывает для заказчиков доступ к LNG-терминалам в Польше и Литве, а также благодаря Baltic Pipe - к норвежскому газу. ОГТС совместно с польскими партнерами работает над увеличением гарантированных мощностей на долгосрочной основе.

"Потенциально гарантированная мощность в точке соединения Польша-Украина может составить 18 млн кубометров ежесуточно (6,6 млрд кубометров в год)", - добавили в компании.

По данным пресс-службы, польско-украинский маршрут пользуется спросом как среди украинских заказчиков, так и нерезидентов - для хранения газа в украинских подземных хранилищах и региональной транспортировки (short-haul) в страны Европы.