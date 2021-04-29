Оператор ГТС отримує необгрунтовані кошти за послуги балансування - учасники ринку

Учасники газового ринку заявляють, що зазнають збитків через необґрунтовано високу вартість послуг Оператора ГТС. Йдеться про маржинальних цінах покупки позитивних і негативних небалансів газу, з якими працює оператор ГТС.

Про це вони повідомили під час онлайн-конференції "Балансування на ринку газу - пошук рівноваги", яку провело видання Енергобізнес.

"Максимальна різниця між ціною закупівлі і продажу в Угорщині становить 11-13%. У нас ця різниця становить 40% і при цьому, ми говоримо, і кодекс ГТС каже, що оператор ГТС не повинен заробляти на діях балансування і отримувати вигоду. При цьому ми бачимо, що вигода є", - розповів Сергій Онищук, директор Axpo Ukrainе.

При цьому, учасники ринку відкрито сумніваються, що Оператор ГТС насправді набуває газ і подає його ГТС для балансування. Звідси, величезна необгрунтована маржа Оператора ГТС.

"Реальність витрат Оператора ГТС на балансування системи залишається сумнівною. Наприклад, у лютому він не скоював відбір газу з ГТС, тому не має індикативів для розрахунку маржинальної ціни. І в інші періоди ми не бачимо реальності балансують дій. Оператор ГТС повинен був придбати газ і збалансувати систему фізично", - вважає Олег Бакулін, юрист, адвокат з питань енергетики.

Нагадаємо, що член НКРЕКП Оксана Кривенко вважає, що створення Оператора ринку газу дозволить вирішити багато складних питань. Якщо питання комерційної балансування ринку можна передати незалежному операторові ринку, то Оператор ГТС - буде вирішувати технічні проблеми.