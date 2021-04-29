ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оператор ГТС отримує необгрунтовані кошти за послуги балансування - учасники ринку

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 16:20
Оператор ГТС отримує необгрунтовані кошти за послуги балансування - учасники ринку Фото: учасники ринку вважають, що Оператор ГТС отримує необгрунтовані гроші за балансування (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Учасники газового ринку заявляють, що зазнають збитків через необґрунтовано високу вартість послуг Оператора ГТС. Йдеться про маржинальних цінах покупки позитивних і негативних небалансів газу, з якими працює оператор ГТС.

Про це вони повідомили під час онлайн-конференції "Балансування на ринку газу - пошук рівноваги", яку провело видання Енергобізнес.

"Максимальна різниця між ціною закупівлі і продажу в Угорщині становить 11-13%. У нас ця різниця становить 40% і при цьому, ми говоримо, і кодекс ГТС каже, що оператор ГТС не повинен заробляти на діях балансування і отримувати вигоду. При цьому ми бачимо, що вигода є", - розповів Сергій Онищук, директор Axpo Ukrainе.

При цьому, учасники ринку відкрито сумніваються, що Оператор ГТС насправді набуває газ і подає його ГТС для балансування. Звідси, величезна необгрунтована маржа Оператора ГТС.

"Реальність витрат Оператора ГТС на балансування системи залишається сумнівною. Наприклад, у лютому він не скоював відбір газу з ГТС, тому не має індикативів для розрахунку маржинальної ціни. І в інші періоди ми не бачимо реальності балансують дій. Оператор ГТС повинен був придбати газ і збалансувати систему фізично", - вважає Олег Бакулін, юрист, адвокат з питань енергетики.

Нагадаємо, що член НКРЕКП Оксана Кривенко вважає, що створення Оператора ринку газу дозволить вирішити багато складних питань. Якщо питання комерційної балансування ринку можна передати незалежному операторові ринку, то Оператор ГТС - буде вирішувати технічні проблеми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика ГТС газоснабжение
NEWS
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"