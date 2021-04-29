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Оператор ГТС получает необоснованные средства за услуги балансировки - участники рынка

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 16:20
Оператор ГТС получает необоснованные средства за услуги балансировки - участники рынка Фото: участники рынка полагают, что Оператор ГТС получает необоснованные деньги за балансировку (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Участники газового рынка заявляют, что несут убытки из-за необоснованно высокой стоимости услуг Оператора ГТС. Речь идет о маржинальных ценах покупки позитивных и негативных небалансов газа, с которыми работает оператор ГТС.

Об этом они сообщили во время онлайн-конференции "Балансирование на рынке газа - поиск равновесия", которую провело издание Энергобизнес.

"Максимальная разница между ценой закупки и продажи в Венгрии составляет 11-13%. У нас эта разница составляет 40% и при этом, мы говорим, и кодекс ГТС говорит, что оператор ГТС не должен зарабатывать на действиях балансировки и получать выгоду. При этом мы видим, что выгода есть", - рассказал Сергей Онищук, директор Axpo Ukrainе.

При этом, участники рынка открыто сомневаются, что Оператор ГТС на самом деле приобретает газ и подает его ГТС для балансировки. Отсюда, огромная необоснованная маржа Оператора ГТС.

"Реальность расходов Оператора ГТС на балансировку системы остается сомнительной. Например, в феврале он не совершал отбор газа из ГТС, поэтому не имеет индикативов для расчета маржинальной цены. И в другие периоды мы не видим реальности балансирующих действий. Оператор ГТС должен был приобрести газ и сбалансировать систему физически", - считает Олег Бакулин, юрист, адвокат по вопросам энергетики.

Напомним, что член НКРЭКУ Оксана Кривенко считает, что создание Оператора рынка газа позволит решить много сложных вопросов. Если вопрос коммерческой балансировки рынка можно передать независимому оператору рынка, то Оператор ГТС - будет решать технические проблемы.

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