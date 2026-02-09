ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Оператор ГТС получил новую руководительницу: кто такая Наталья Бойко

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 13:51
UA EN RU
Оператор ГТС получил новую руководительницу: кто такая Наталья Бойко Фото: Наталья Бойко (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Наталья Кава

Наталья Бойко назначена и.о. генерального директора ОГТСУ. Однако вопрос назначения постоянного руководителя компании остается открытым - конкурс на эту должность, объявленный в прошлом году, приостановлен из-за расследования НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сдужбу ОГТСУ.

Читайте также: "Энергоатом" получил новый наблюдательный совет после дела "Мидас": каковы его первые задачи

Состав дирекции компании

Ранее Наталью Бойко, которая занимала должность заместителя генерального директора, включили в состав Дирекции ОГТСУ.

Сейчас в руководящий состав компании входят Наталья Бойко, Владислав Медведев, Борис Любич, Екатерина Коваленко и Александр Тимофеев.

Кто такая Наталья Бойко

В 2019 году Наталья Бойко баллотировалась в Верховную Раду IX созыва от партии "Европейская Солидарность" (№24 в списке), однако впоследствии отказалась от депутатского мандата. С осени того же года она представляла Кабмин в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

С февраля 2017 до осени 2019 года Бойко занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции, а также была членом бюро Комитета по устойчивой энергетике ООН. В 2015 году работала советником в Администрации президента (сейчас Офис президента - ред.) и координировала проекты энергетической реформы.

Ранее она работала консультантом и координатором проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов в компании Environmental Resources Management в Германии, специализируясь на вопросах экологии, правового регулирования и безопасности труда.

Окончила юридический факультет Львовского национального университета и училась по программе Erasmus в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Ситуация с конкурсом на руководителя

Конкурс на должность генерального директора ОГТСУ был объявлен еще в феврале 2025 года после увольнения предыдущего руководителя Дмитрия Липпы в конце отопительного сезона. Временно обязанности руководителя исполнял операционный директор Владислав Медведев.

В то же время конкурс неоднократно затягивался, а в ноябре 2025 года правительство приостановило его из-за расследования НАБУ о возможных злоупотреблениях в "Энергоатоме", в котором фигурировала одна из финалисток.

Новый конкурс пока не объявлен.

Более того, согласно данным Офиса генпрокурора, в конце прошлого года была разоблачена масштабная растрата средств в профсоюзах ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Речь о 15 млн гривен - злоумышленники потратили на отдых, поездки и корпоративы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ