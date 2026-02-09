Оператор ГТС получил новую руководительницу: кто такая Наталья Бойко

Наталья Бойко назначена и.о. генерального директора ОГТСУ. Однако вопрос назначения постоянного руководителя компании остается открытым - конкурс на эту должность, объявленный в прошлом году, приостановлен из-за расследования НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сдужбу ОГТСУ.

Состав дирекции компании

Ранее Наталью Бойко, которая занимала должность заместителя генерального директора, включили в состав Дирекции ОГТСУ.

Сейчас в руководящий состав компании входят Наталья Бойко, Владислав Медведев, Борис Любич, Екатерина Коваленко и Александр Тимофеев.

Кто такая Наталья Бойко

В 2019 году Наталья Бойко баллотировалась в Верховную Раду IX созыва от партии "Европейская Солидарность" (№24 в списке), однако впоследствии отказалась от депутатского мандата. С осени того же года она представляла Кабмин в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

С февраля 2017 до осени 2019 года Бойко занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции, а также была членом бюро Комитета по устойчивой энергетике ООН. В 2015 году работала советником в Администрации президента (сейчас Офис президента - ред.) и координировала проекты энергетической реформы.

Ранее она работала консультантом и координатором проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов в компании Environmental Resources Management в Германии, специализируясь на вопросах экологии, правового регулирования и безопасности труда.

Окончила юридический факультет Львовского национального университета и училась по программе Erasmus в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Ситуация с конкурсом на руководителя

Конкурс на должность генерального директора ОГТСУ был объявлен еще в феврале 2025 года после увольнения предыдущего руководителя Дмитрия Липпы в конце отопительного сезона. Временно обязанности руководителя исполнял операционный директор Владислав Медведев.

В то же время конкурс неоднократно затягивался, а в ноябре 2025 года правительство приостановило его из-за расследования НАБУ о возможных злоупотреблениях в "Энергоатоме", в котором фигурировала одна из финалисток.

Новый конкурс пока не объявлен.