Оператор ГТС відреагував на звернення щодо анбандлінгу до Конституційного суду

У розриві нового контракту на транзит газу з російським "Газпромом" зацікавлені сили всередині України. З цим пов'язане недавнє звернення в Конституційний суд України з приводу скасування анбандлінгу.

Про це в Facebook заявив директор Оператора ГТС Сергій Макогон.

За його словами, транзит газу з початку року за новим транзитному договору з "Газпромом" досяг 20 млрд кубометрів. А згідно з новим договором завдяки принципу "качай або плати" Україна отримає близько 7 млрд доларів до 2025 року незалежно від обсягів транспортування.

"Україна не повинна дати жодного шансу розірвати цей контракт, в чому можуть бути зацікавлені сили як поза Україною, так і всередині України. Про що свідчить недавній позов про неконституційність проведення відділення Оператора ГТС", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ отримав подання народних депутатів про скасування анбандлінгу "Нафтогазу України", який привів до відокремлення бізнесу з транспортування газу.

Анбандлінг був умовою Третього енергопакету ЄС для того, щоб український газовий ринок міг працювати за європейськими правилами. Вони гарантують прозоре формування тарифів на газ і його транзит і захист від політичного чинника з боку Російської Федерації. Нові правила діють з 1 січня 2020 року.