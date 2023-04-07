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Оператор газохранилищ Украины прошел сертификацию в соответствии с новыми правилами ЕС

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в, Пятница 07 апреля 2023 13:41
Оператор газохранилищ Украины прошел сертификацию в соответствии с новыми правилами ЕС Фото: "Укртрансгаз" прошел сертификацию по нормам ЕС
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла окончательное решение о сертификации АО "Укртрансгаз" согласно европейским правилам безопасности поставок газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, "Укртрансгаз" стал вторым в Европе оператором газохранилищ, успешно прошедшим сертификацию и подтвердившим свое право осуществлять деятельность по хранению газа в соответствии с обновленными правилами в Евросоюзе и Энергетическом сообществе.

Сертификация "Укртрансгаза" дает право в случае необходимости привлекать украинские газохранилища для реализации мер по энергетической безопасности в Европе, предусмотренных Регламентом ЕС. В частности, речь идет о хранении запасов газа иностранных клиентов, а также запасов стран, в которых нет газохранилищ или объемов газа, совместно закупаемых странами на случай кризисных ситуаций.

Процедура обязательной сертификации операторов газохранилищ была введена в ЕС с 1 июля 2022 года. Ее основная цель - противодействие использованию Россией подконтрольных ей газохранилищ на территории Европы для шантажа других стран. Кроме того, она должна предотвратить повторение случаев, когда объемы газа в газохранилищах были недостаточными для надлежащего прохождения осенне-зимнего периода.

Напомним, Украина примет участие в схеме совместной закупки газа странами Европейского Союза. Как отметила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, Украину интегрировали в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа.

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