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Оператор газосховищ України пройшов сертифікацію відповідно до нових правил ЄС

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у, П'ятниця 07 квітня 2023 13:41
Оператор газосховищ України пройшов сертифікацію відповідно до нових правил ЄС Фото: "Укртрансгаз" пройшов сертифікацію за нормами ЄС
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла остаточне рішення про сертифікацію АТ "Укртрансгаз" згідно з європейськими правилами щодо безпеки постачання газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, "Укртрансгаз" став другим в Європі оператором газосховищ, що успішно пройшов сертифікацію та підтвердив своє право здійснювати діяльність зі зберігання газу відповідно до оновлених правил в Євросоюзі та Енергетичному співтоваристві.

Сертифікація "Укртрансгазу" надає право у разі потреби залучати українські газосховища для реалізації заходів з енергетичної безпеки в Європі, що передбачені Регламентом ЄС. Зокрема йдеться про зберігання запасів газу іноземних клієнтів, а також запасів країн, у яких немає газосховищ або обсягів газу, що спільно закуповуються країнами на випадок кризових ситуацій.

Процедура обов’язкової сертифікації операторів газосховищ була запроваджена в ЄС з 1 липня 2022 року. Її основна мета ‒ протидія використанню Росією підконтрольних їй газосховищ на території Європи для шантажу інших країн. Крім того, вона має попередити повторення випадків, коли обсяги газу в газосховищах були недостатніми для належного проходження осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, Україна візьме участь у схемі спільної закупівлі газу країнами Європейського Союзу. Як зазначила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, Україну інтегрували в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу

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