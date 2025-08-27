Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

"Начались 1281-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения", - отметили в штабе.

По данным военных, вчера противник:

нанес 2 ракетных и 64 авиационных ударов,

применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб,

совершил 4 625 обстрелов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня,

привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе.

Оккупант наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

Старая Гута Сумской области;

Белогорье, Преображенка Запорожской области;

Антоновка Херсонской области.

Однако, стоит отметить, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБ, совершил 201 обстрел, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки. Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки, Филиала.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филиалы, Искры и Александрограда.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - добавили в штабе.