Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

За прошедшие сутки на фронте произошло более 170 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
"Начались 1281-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения", - отметили в штабе.
По данным военных, вчера противник:
Оккупант наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:
Однако, стоит отметить, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБ, совершил 201 обстрел, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки. Получил отпор.
На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка.
На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки, Филиала.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филиалы, Искры и Александрограда.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - добавили в штабе.
Стоит добавить также и то, что, в общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили почти тысячу человек.
В то же время украинские воины обезвредили танк, 45 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 194 дрона, 118 единиц автомобильной техники оккупантов.