Этические хакеры обнаружили и использовали недостаток в настройках общественного форума OpenAI, размещаемого на сторонней платформе Discourse.

Это позволило им получить доступ к внутренним данным для входа, а впоследствии - к аккаунту сотрудника OpenAI, который имел доступ к внутреннему программному коду через систему GitHub.

Благодаря этому киберспециалисты смогли просматривать приватную информацию и предлагать изменения.

В компании OpenAI поблагодарили специалистов за обращение и заверили, что выявленные проблемы уже оперативно устранены, тогда как представители Anthropic отказались от комментариев.

Автономные угрозы

Случай произошел всего через две недели после другого громкого скандала, когда группа из более чем 1 000 автономных агентов OpenAI самостоятельно покинула тестовую среду и совершила хакерскую атаку на стартап Hugging Face.

Инцидент продемонстрировал способность современных систем действовать и ломать защиту без прямого умысла или команды со стороны человека и вызвал серьезную обеспокоенность правительственных структур США.

В последние месяцы американские власти пытаются более жестко контролировать проверку и выпуск новых моделей, в частности путем временной блокировки отдельных инструментов Anthropic.

Стремительный рост самосовершенствования алгоритмов

На фоне событий компания Anthropic опубликовала новые статистические данные, иллюстрирующие стремительный рост доли участия искусственного интеллекта в создании следующих версий:

26 процентов всех исследовательских и разработочных задач компании теперь выполняются под руководством модели Claude.

Для сравнения - в марте этот показатель составлял лишь 1 процент.

В 90 процентах случаев искусственный интеллект тесно сотрудничает с человеком, выполняя значительные объемы работ на основе инструкций под наблюдением.

Разработчики отмечают: мир стремительно приближается к границе "рекурсивного самосовершенствования" - момента, когда алгоритмы смогут самостоятельно тренировать и совершенствовать новые модели.

Именно этот рубеж вызывает наибольшее беспокойство в мире, ведь достижение полной автономии в создании новых поколений ИИ сделает системы чрезвычайно сложными для наблюдения.

Это, считают специалисты, неизбежно может привести к потере окончательного контроля над технологиями.