OpenAI решила задачу на миллион и попала в громкий научный скандал

OpenAI заявила о решении одной из самых сложных математических задач в мире - за ее доведение предусмотрено вознаграждение в 1 миллион долларов. Однако громкое объявление быстро переросло в скандал: компанию обвинили в использовании чужих разработок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
Для решения фундаментальной математической задачи, связанной с физикой воды и других жидкостей, OpenAI привлекла новую неанонсированную модель, по мощности превосходящую GPT-6 Astra.
В процессе работы около 10 000 ИИ-агентов делились на группы, обменялись почти 3 миллионами сообщений и использовали более 130 миллиардов токенов.
Основная часть вычислений заняла примерно 88 часов, а последующая проверка доказательства с помощью языка Lean 4 длилась еще 17 часов.
Интересно, что OpenAI заявила, что отказывается от денежной премии Clay Mathematics Institute.
Скандал разгорелся после заявления профессора математики Нью-Йоркского университета (NYU) Тристана Бакмастера.
По его словам, OpenAI запустила разработку только после того, как узнала слухи о прорыве в смежной теме (forced Euler), где он работал вместе с Левантом Алпоге из компании Anthropic.
Ученые использовали инструменты OpenAI Codex и Anthropic Claude. Бакмастер подозревает, что OpenAI могла использовать их частные логи обучения.
В ответ в OpenAI заявили, что разработчики и агенты не имели прямого доступа к данным пользователей, однако признали, что "не могут полностью исключить использование обезличенных данных" из своих продуктов.
Выдающийся математик и лауреат Филдсовской премии Терренс Тао выразил глубокую обеспокоенность.
По его словам, когда слухи о научных исследованиях провоцируют технологических гигантов тратить миллионы долларов на вычислительные мощности ради упреждения ученых, это разрушает традицию открытой науки.
Как следствие, исследователи могут прекратить делиться гипотезами, а это нанесет вред долговременному развитию математики.