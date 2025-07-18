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OpenAI представила ИИ, который сможет выполнять задачи за вас прямо на компьютере

Пятница 18 июля 2025 14:10
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OpenAI представила ИИ, который сможет выполнять задачи за вас прямо на компьютере ИИ от OpenAI научился управлять компьютером без участия человека (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

OpenAI делает ставку на главный тренд в ИИ - интеллектуальных агентов. Это инструменты, которые выходят за рамки чат-ботов и выполняют сложные задачи от имени пользователя. Компания представила ChatGPT Agent - инструмент, работающий как полноценный виртуальный компьютер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский сайт о компьютерной технике The Verge.

ChatGPT Agent умеет не только анализировать текст, но и выполнять действия от имени пользователя: проверять календарь, бронировать столики, покупать продукты, создавать презентации и даже составлять аналитические отчеты. Все это стало возможным благодаря новой модели, разработанной специально под этот продукт.

В OpenAI уточняют, что ChatGPT Agent сочетает в себе возможности предыдущих ИИ-инструментов компании - Operator и Deep Research. Эти технологии объединили в одну команду, куда вошло от 20 до 35 специалистов по продукту и исследованиям.

Что умеет ChatGPT Agent:

  • Проверить ваш календарь и напомнить о встрече с клиентом
  • Запланировать семейный завтрак и заказать продукты
  • Составить презентацию по анализу конкурентов
  • Забронировать ресторан на вечер через OpenTable, сверившись с Google Calendar
  • Создать отчет по трендам - например, сравнить популярность Labubus и Beanie Babies
  • Выполнять повседневные задачи, например, каждую неделю автоматически запрашивать парковку у офиса.

Как это работает

ChatGPT Agent работает не просто как браузер - у него есть доступ к виртуальному компьютеру с набором инструментов: текстовый браузер, визуальный интерфейс, терминал и возможность загружать пользовательские данные. Модель обучалась через усиленное обучение (reinforcement learning), как и все модели "рассуждений" от OpenAI.

Безопасность и ограничения

Перед выполнением необратимых действий, вроде отправки писем или бронирований, агент обязательно запрашивает подтверждение у пользователя.

Также активированы защитные механизмы от потенциального биохимического вреда - даже несмотря на отсутствие прямых рисков. Похожую систему в мае включала компания Anthropic, когда запускала модель Claude Opus 4.

Финансовые операции пока заблокированы: если пользователь заходит на сайт из финансовой категории, агент работает только в пределах текущей вкладки. Если уйти с нее - работа останавливается. Это называется Watch Mode.

Когда и кому станет доступен

OpenAI начинает развертывание ChatGPT Agent уже сегодня - для пользователей тарифов Pro, Plus и Team. Доступ можно получить через меню инструментов ("режим агента") или командой /agent. Позже этим летом функция появится и у пользователей ChatGPT Enterprise и Education.

Пока неизвестно, когда инструмент станет доступен в странах ЕС.

Кто еще в агентской гонке

ИИ-агенты - ключевой тренд последних лет. Инвесторы и разработчики сравнивают их с J.A.R.V.I.S. из Iron Man - ассистентом, который может все: планировать, искать, покупать, анализировать. Пока большинство таких решений ограничено задачами вроде кодинга и аналитики.

С начала 2024 года технологические гиганты массово включились в гонку агентов. Так, Klarna в феврале сообщила, что ее ИИ-агент обработал две трети обращений в поддержку - работу, которую раньше выполняли около 700 сотрудников. После этого об ИИ-агентах начали регулярно упоминать на отчетных звонках Amazon, Meta, Google и других компаний.

На фоне этого OpenAI в январе запустила Operator, а в октябре 2023 года Anthropic - инструмент "Computer Use", позволяющий ИИ действовать на компьютере как человек. Все это часть гонки за внимание пользователей и попытка превратить ИИ-агента в привычный повседневный инструмент.

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