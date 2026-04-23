OpenAI представила GPT 5.5: что изменилось и почему это важно

Новая модель для сложных задач

Компания OpenAI представила обновленную модель искусственного интеллекта GPT 5.5, ориентированную на выполнение задач с минимальным участием пользователя.

Разработка стала частью стратегии усиления позиций на фоне конкуренции с другими игроками рынка, в частности Anthropic, которая активно работает с корпоративными клиентами.

Фокус на бизнес и автоматизацию

В компании отмечают, что новая версия ИИ лучше справляется с задачами в научной сфере, помогает оптимизировать процессы разработки программного обеспечения и выполняет более сложные операции.

Среди возможностей модели — работа с электронной почтой, таблицами, календарями и другими инструментами, что позволяет выполнять команды пользователя непосредственно на компьютере.

Как изменился подход к работе

По словам представителей OpenAI, ключевым отличием GPT 5.5 стала способность самостоятельно ориентироваться в задаче без подробных указаний.

"Она просто разбирается, решает проблему, имеет дело с неоднозначностью", — отметил Брокман, подчеркивая, что взаимодействие с системой стало более естественным.