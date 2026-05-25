Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

OpenAI обновляет Codex: бизнес-задачи теперь можно выполнять простыми промптами

12:13 25.05.2026 Пн
2 мин
ИИ-агент больше не ограничивается только написанием кода
aimg Ольга Завада
Codex теперь значительно упрощает рабочую рутину (фото: Unsplash)

OpenAI представила расширенную библиотеку рабочих процессов (workflow) для своего ИИ-агента Codex. Теперь система способна интегрироваться с ключевыми бизнес-сервисами - от таблиц Excel и презентаций PowerPoint до корпоративных мессенджеров и CRM-систем.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpenAI Developers.

От классического кода к финансовой аналитике

Новый каталог сценариев позволяет делегировать Codex рутинные операции, которые ранее требовали немало времени.

В частности, теперь ИИ-агент поддерживает:

Финансовый анализ: автоматическое сравнение плановых и фактических показателей из загруженных CSV-файлов и формирование готовых .xlsx-отчетов.

Создание презентаций: интеграция навыков Slides и Imagegen для автоматической верстки слайдов, добавления графики и логотипов с возможностью дальнейшего редактирования в PowerPoint.

Управление коммуникациями: обработка данных из Zoom, Slack, Gmail и Google Docs для создания автоматических follow-up отчетов, заметок для CRM и черновиков писем.

В OpenAI отмечают, что агент работает исключительно по принципу human-in-the-loop - он не отправляет письма и не меняет записи в CRM без финальной верификации от пользователя.

Инструменты для разработчиков и UI-дизайна

Отдельное внимание уделено автоматизации разработки.

Используя фреймворк Playwright, Codex способен

  • открывать приложения в браузере,
  • сравнивать полученные интерфейсы с графическими референсами,
  • автоматически корректировать код для достижения соответствия дизайн-системе.

В свою очередь, система поддерживает:

  • масштабное ревью кода (GitHub pull requests);
  • автоматизированный разбор больших баз кодов;
  • создание полноценных macOS-приложений;
  • навигацию между окнами через прямое управление интерфейсом (клики, скролл).

Как получить доступ?

Функционал доступен пользователям ChatGPT с подпиской уровня Plus или выше. Codex интегрируется непосредственно в среды разработки - VS Code, Cursor, Windsurf и JetBrains, а также поддерживает работу через CLI и специализированное расширение для Chrome.

