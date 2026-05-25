OpenAI обновляет Codex: бизнес-задачи теперь можно выполнять простыми промптами

OpenAI представила расширенную библиотеку рабочих процессов (workflow) для своего ИИ-агента Codex. Теперь система способна интегрироваться с ключевыми бизнес-сервисами - от таблиц Excel и презентаций PowerPoint до корпоративных мессенджеров и CRM-систем.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpenAI Developers.
Новый каталог сценариев позволяет делегировать Codex рутинные операции, которые ранее требовали немало времени.
В частности, теперь ИИ-агент поддерживает:
Финансовый анализ: автоматическое сравнение плановых и фактических показателей из загруженных CSV-файлов и формирование готовых .xlsx-отчетов.
Создание презентаций: интеграция навыков Slides и Imagegen для автоматической верстки слайдов, добавления графики и логотипов с возможностью дальнейшего редактирования в PowerPoint.
Управление коммуникациями: обработка данных из Zoom, Slack, Gmail и Google Docs для создания автоматических follow-up отчетов, заметок для CRM и черновиков писем.
В OpenAI отмечают, что агент работает исключительно по принципу human-in-the-loop - он не отправляет письма и не меняет записи в CRM без финальной верификации от пользователя.
Отдельное внимание уделено автоматизации разработки.
Используя фреймворк Playwright, Codex способен
В свою очередь, система поддерживает:
Функционал доступен пользователям ChatGPT с подпиской уровня Plus или выше. Codex интегрируется непосредственно в среды разработки - VS Code, Cursor, Windsurf и JetBrains, а также поддерживает работу через CLI и специализированное расширение для Chrome.