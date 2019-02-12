ОПЕК погіршила прогноз попиту на нафту

Погіршення прогнозу викликано побоюваннями уповільнення світової економіки

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2019 году на 1,24 млн баррелей в сутки, что ниже оценки предыдущего месяца на 0,05 млн баррелей и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на февральский доклад организации.

Пересмотр в сторону понижения в основном является результатом снижения экономических ожиданий в 2019 году для стран ОЭСР в Северной и Южной Америке и Европе, а также в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

По прогнозам, общий объем поставок из стран вне ОПЕК за год составит 64,34 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основными драйверами станут США, Бразилия, Россия, Великобритания, Австралия, Казахстан и Гана, а в Мексике, Канаде, Норвегии, Индонезии и Вьетнаме, по прогнозам, ожидается наибольший спад.

В декабре 2018 года ОПЕК и ряд других стран, включая Россию, договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки начиная с января. На долю стран ОПЕК в этом сокращении приходятся 800 тыс. баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе 2019 года добыча нефти ОПЕК снизилась на 797 тонн в сутки до среднего уровня в 30,81 миллиона баррелей в сутки.

Общий рост мирового спроса на нефть в 2018 году оценивается в 1,47 млн баррелей в сутки, в среднем на 98,78 млн баррелей в сутки в течение года.

Спрос на нефть ОПЕК в 2018 году составил 31,6 млн баррелей в сутки, что на 1,3 млн баррелей в сутки ниже уровня 2017 года. В 2019 году спрос для нефти ОПЕК прогнозируется на уровне 30,6 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,0 млн баррелей в сутки ниже уровня 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года МВФ снизил прогноз цены нефти. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти на уровне чуть ниже 60 долларов за баррель в 2019 и 2020 годах.

Напомним, в начале января 2018 года Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и 2020 годы до 67 долларов за баррель. Цифра на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года.