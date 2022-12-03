RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ОПЕК+ может резко сократить добычу нефти в преддверии санкций против РФ

Фото: страны ОПЕК+ могут резко сократить добычу нефти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны ОПЕК+ могут в воскресенье договориться о резком сокращении добычи нефти в связи с грядущими последствиями запрета на экспорт сырой нефти из России и возможного ограничения цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

ОПЕК+, группа из 23 нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и Россией, соберется в воскресенье, чтобы принять решение о следующем этапе производственной политики.

Клаудио Галимберти, старший вице-президент по анализу в энергетическом консалтинге Rystad, сказал, что группе стран было бы лучше придерживаться курса и изменить существующую политику добычи.

"Ходят слухи, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения из-за слабого спроса, особенно в Китае, за последние несколько дней. Тем не менее, трафик Китая по всей стране резко не сократился", — сказал Галимберти.

По его словам, другой фактор, который необходимо будет учитывать странам ОПЕК – это ценовой потолок. Он все еще витает в воздухе, и это добавляет неопределенности.

В начале октября ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Это произошло, несмотря на призывы США к ОПЕК+ увеличить добычу, чтобы снизить цены на топливо и помочь мировой экономике.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

Также мы писали, что Венгрию освободили от введения предельной цены на российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация