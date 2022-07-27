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Небезпека ракетних ударів. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Фото: Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели три бойові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" у Чорне море. Відтак, небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 27 липня на бойовому чергуванні ворога перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі", - зазначили у ВМС.

Водночас 7 російських кораблів і катерів продовжують контролювати комунікації в Азовському морі та 5 носіїв "Калібрів" окупантів перебувають у Середземному морі.

Росі порушує Міжнародну конвенцію

У Військово-Морських силах ЗСУ також розповіли, що прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах РФ до Азовського моря здійснили 34 судна, а 12 - рухались з протоки Босфор.

Ще 32 судна пройшли від протоки Босфор до Чорного моря, а 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додали українські військові.

Нагадаємо, 24 липня ЗСУ відбили ракетну атаку на Хмельницьку область. Наші бійці збили три російські "Калібри", які ворог випустив з Чорного моря.

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