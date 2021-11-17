Небезпечна екотехногенна система. В НАН оцінили наслідки затоплення шахт на Донбасі

За словами фахівця НАН України, учасника місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста на сході України Євгена Яковлєва, на тимчасово окупованих територіях Донбасу наразі знаходяться 80% шахт і третина з них зараз затоплені.

"Регіональний підйом рівня підземних вод і вихід її рівня вище верхніх гірничих горизонтів "зшиває" територію всього Донбасу, підконтрольну і непідконтрольну, в єдину, нестійку, небезпечну екотехногенну систему", - зазначив він.

Експерти також наголосили на зростанні радіоекологічних та терористичних загроз на Сході України, що визначається втратою контролю над джерелами іонізуючого опромінювання природного та техногенного походження на непідконтрольних територіях.