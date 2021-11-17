Опасная экотехногенная система. В НАН оценили последствия затопления шахт на Донбассе

По словам специалиста НАН Украины, участника миссии Международного Комитета Красного Креста на востоке Украины Евгения Яковлева, на временно оккупированных территориях Донбасса сейчас находятся 80% шахт и треть из них сейчас затоплены.

"Региональный подъем уровня подземных вод и выход ее уровня выше верхних горизонтов горных "сшивает" территорию всего Донбасса, подконтрольную и неподконтрольную, в единую, неустойчивую, опасную екотехногенну систему", - отметил он.

Эксперты также отметили рост радиоэкологических и террористических угроз на востоке Украины, что определяется потерей контроля над источниками ионизирующего облучения природного и техногенного происхождения на неподконтрольных территориях.