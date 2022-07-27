Чим небезпечний дефолт "Нафтогазу": якими можуть бути наслідки для компанії

У "Нафтогазі" заявляють, що" жорсткий дефолт", в якому опинився НАК після несплати боргу, загрожує арештом рахунків і майна компанії за кордоном. Під арешт може потрапити і газ, який буде імпортуватися.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, " Нафтогаз " увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила в цьому Кабмін ".

Відповідно до листа "Нафтогазу" до Кабміну, з яким ознайомилося РБК-Україна, після дефолту також можливе блокування грошей за транзит газу.

Дефолт, говориться в листі, може порушити зобов'язання по кредиту ЄБРР на 300 млн доларів, з яких отримано поки тільки 50 млн. Власником частини паперів з погашенням у 2024 році є і ЄБРР. Крім того, прострочення по платежах заблокує залучення нових кредитів і порушить весь портфель кредитних зобов'язань. Фактично це означає "крос-дефолт" по всьому кредитному портфелю компанії в 75,1 млрд гривень.

НАК в результаті може позбутися доступу до коштів, необхідних для імпорту газу і не зможе виконати рішення уряду щодо закачування 19 млрд кубометрів до жовтня, вважають в "Нафтогазі".