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Чим небезпечний дефолт "Нафтогазу": якими можуть бути наслідки для компанії

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Україна, Середа 27 липня 2022 12:45
Чим небезпечний дефолт "Нафтогазу": якими можуть бути наслідки для компанії Фото: "Нафтогаз" оголосив дефолт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

У "Нафтогазі" заявляють, що" жорсткий дефолт", в якому опинився НАК після несплати боргу, загрожує арештом рахунків і майна компанії за кордоном. Під арешт може потрапити і газ, який буде імпортуватися.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, "Нафтогаз " увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила в цьому Кабмін".

Відповідно до листа "Нафтогазу" до Кабміну, з яким ознайомилося РБК-Україна, після дефолту також можливе блокування грошей за транзит газу.

Дефолт, говориться в листі, може порушити зобов'язання по кредиту ЄБРР на 300 млн доларів, з яких отримано поки тільки 50 млн. Власником частини паперів з погашенням у 2024 році є і ЄБРР. Крім того, прострочення по платежах заблокує залучення нових кредитів і порушить весь портфель кредитних зобов'язань. Фактично це означає "крос-дефолт" по всьому кредитному портфелю компанії в 75,1 млрд гривень.

НАК в результаті може позбутися доступу до коштів, необхідних для імпорту газу і не зможе виконати рішення уряду щодо закачування 19 млрд кубометрів до жовтня, вважають в "Нафтогазі".

Нагадаємо, "Нафтогаз України" 26 липня оголосив дефолт за єврооблігаціями. Компанія не погасила кредит і відсотки - Всього 393 млн доларів.

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"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін