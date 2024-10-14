Отопительный сезон стартует в Бориспольской общине: когда будет тепло

Подготовка и начало отопительного сезона

Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.

Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.

Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).

Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.

Читайте также, что известно о начале нового отопительного сезона в Житомире, Киеве, Чернигове, Луцке, Харькове, Днепре, Ровно, Мукачево и некоторых других городах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.