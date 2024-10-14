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Отопительный сезон стартует в Бориспольской общине: когда будет тепло

В приоритете Бориспольской общины - отопление объектов социальной сферы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 15 октября, отопительный сезон 2024-2025 годов начинается в населенных пунктах Бориспольской городской территориальной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета Бориспольского городского совета в Facebook.

Старт отопительного сезона в Бориспольской общине

Согласно решению, принятому во время заседания исполнительного комитета Бориспольского городского совета на фоне снижения среднесуточного показателя температуры воздуха:

  • отопительный период 2024-2025 гг. в населенных пунктах Бориспольского городского территориального общества начнется с 15 октября 2024 года
  • новый отопительный сезон будет начинаться путем поэтапного включения

Отмечается, что в приоритете - отопление объектов социальной сферы (больницы, заведения дошкольного и общего среднего образования и т.п.).

Уточняется, что жилые дома территориальной общины подключат к отоплению тогда, когда:

  • среднесуточная температура воздуха упадет до 8 градусов Цельсия
  • среднесуточная температура воздуха будет держаться на этом уровне не менее трех дней

"На плановом совещании городского главы начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Толкач обратился к жителям общины с просьбой заранее подготовиться к запуску системы отопления в собственном жилье", - подытожили в исполнительном комитете.

Пост исполнительного комитета БГС (скриншот: facebook.com/borispilrada)

Какие населенные пункты входят в Бориспольскую общину

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте Бориспольского городского совета, общая площадь Бориспольской городской территориальной общины (БГТО) составляет 527,7 км квадратных.

Она расположена в центре левобережной части Киевской области (юго-восточнее столицы) и граничит:

  • с севера и востока - с Броварским районом (с Великодымерской и Барышевской общинами)
  • с юга - с Вороньковской общиной Бориспольского района
  • с запада - с Горной общиной
  • с северо-западной стороны - с Пристоличной общиной

Админцентр общины - город Борисполь (скриншот: google.com/maps)

Отмечается, что БГТО была создана в октябре 2020 года в рамках реформы децентрализации власти из 19 населенных пунктов. Речь идет о городе Борисполь (ставшем административным центром общины), а также селах: Глубокое, Городище, Иванков, Кучаков, Артемовка, Лебедин, Малая Старица, Сулимовка, Любарцы, Тарасовка, Рогозов, Кириевщина, Сеньковка, Андреевка, Великая Старица, Воробьевка, Григоровка и Перегуды.

Уточняется, что в результате объединения сегодня в состав общины входят город Борисполь, а также Иванковский, Глубокский, Кучаковский, Любарецкий, Рогозовский и Сеньковский старостинские округа.

Подготовка и начало отопительного сезона

Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.

Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.

Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).

Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.

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