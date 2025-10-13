Отопительный сезон начнется 1 ноября? В Минэнерго ответили на слухи

В Минэнерго отметили, что постановление Кабмина о возложении спецобязательств на рынке газа, где указана дата 1 ноября, не имеют никакого отношения к началу подачи тепла в дома.

"Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года (они условно названы "отопительный период")", - отметили в министерстве, уточнив, что это только техническая терминология.

Также в Минэнерго добавили, что отопительный сезон в Украине начнется по плану. Кабмин уже принял все необходимые для этого постановления.