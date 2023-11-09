Отопительный сезон начался по всей Полтавской области

"Отопительный сезон начался по всей области. Соответствующее решение приняли все общины Полтавской области", - отметил Пронин.

По его словам, вчера, 8 ноября, подачу тепла начали котельные Щербановской общины, а сегодня отопительный сезон стартовал в Горишнеплавновской общине.

Специалисты завершают работы по подключению жилых домов и заведений социальной сферы.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в различных областях Украины объявляли еще в октябре.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предусмотрены жителей тех мест, где нет возможности отапливать дома газом.

Ранее спасатели напомнили украинцам о правилах использования обогревателей и других принадлежностей, которые позволяют согреть помещение или кровать.