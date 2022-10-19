Отопительный сезон в Киеве начнется завтра

Завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Перед отопительным сезоном город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы. Решение о старте отопительного сезона принято исходя, прежде всего, из погодных условий.
Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию, чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.
Ранее мы писали, что жилищный фонд в неприфронтовых громадах Украины готов к отопительному сезону почти на 100%.
Также сообщалось, что минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона составит 16 градусов.
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