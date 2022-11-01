Отопление в Луцке и Франковске появится в ближайшие дни, а в Днепре - сегодня

Луцк

В Луцке отопительный сезон начнется с 3 ноября.

"От момента запуска котельной до попадания теплоносителя в дома в связи с технологическим процессом может пройти от 1 до 3 суток, а с понедельника передают устойчивое снижение температуры. Кроме того, в домах, где установлено ИТП, также нужно время на его запуск и настройку", - рассказал мэр города Игорь Полищук.

По его словам, дальше затягивать не хорошо, ведь в садах будут мерзнуть дети и учащиеся в школах.

"Большое количество ремонтных и подготовительных работ, выполненных нами летом, дает надежду на меньшее количество порывов и аварийных ситуаций на сетях", - добавил он.

По мнению главы города, снижение температуры при отсутствии отопления приведет к тому, что люди будут обогреваться электрообогревающими устройствами, что создаст дополнительную нагрузку на энергетическую сеть и приведет к еще большему количеству отключений.

"Для максимально быстрого устранения аварий мы создали 10 бригад для выполнения необходимых работ и скорейшей подачи тепла в дома", - добавил Полищук.

Днепр

В Днепре отопление появится с 1 ноября.

"Выдал распоряжение о начале отопительного сезона в Днепре. Из-за определенных технологических процессов тепло в некоторых домах может появиться в течение нескольких дней. Справимся", - написал в Facebook мэр города Борис Филатов, показав соответствующее распоряжение.

Ивано-Франковск

Отапливаемый сезон в Ивано-Франковске начнется 7 ноября.

"Отопительный сезон начнем со следующего понедельника. Уже было принято соответствующее решение. Сейчас погода еще позволяет немного сэкономить", - написал в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.