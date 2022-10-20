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Отопление в Донецкой области запустят частично: в каких громадах не будет тепла

Фото: Отопление в Донецкой области запустят частично (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Отопительный сезон в Донецкой области начнется в 15-ти общинах. Еще в десяти тепло будет подаваться только в социальные учреждения, а в 10 общинах восстановить отопление невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Активно восстанавливаем энергетическую инфраструктуру - уже сейчас, несмотря на всю опасность, нам удалось восстановить газовую магистраль, которая проходит по Изюмщине и была полностью уничтожена россиянами во время активных боев и оккупации", - заявил Кириленко.

По его словам, ремонтные бригады, работая в тяжелейших условиях, смогли восстановить газопровод. Регион впервые с 23 мая имеет газоснабжение. Кириленко сообщил, в каких общинах будет отопление, где его не будет вовсе.

В частности, отопление жилья будет в населенных пунктах 15 общин: Ильиновской, Дружковской, Часовоярской, Константиновской, Краматорской, Николаевской, Новодонецкой, Александровской, Славянской, Белозерской, Добропольской, Кураховской, Мирноградской, Покровской и Селидовской.

Еще в 10 общинах отопление будет подаваться в учреждения здравоохранения и объекты социальной сферы , которые будут использоваться как пункты обогрева. Это касается Комарской, Великоновоселковской, Андреевской, Черкасской, Гродовской, Криворожской, Новогродовской, Очеретинской, Удачненской и Шаховской общин.

В остальных 10 общинах на свободной части Донбасса восстановить отопление на этот сезон невозможно . По крайней мере, пока. Речь идет о Бахмутской, Звановской, Северской, Соледарской, Торецкой, Угледарской, Авдеевской, Марьинской, Лиманской и Святогорской общинах.

"Ориентировочно отопительный сезон в области начнется 1 ноября, но все будет зависеть еще от погодных условий и ситуации на фронте", - добавил глава ОВА.

Напомним, что в Донецкой области 12 октября началась подача природного газа.

Еще в мае жителей Донецкой области предупреждали о возможности прекращения газоснабжения из-за действий РФ.

Уже впоследствии газоснабжение Донецкой и Луганской областей полностью прекратилось.

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Донецкая областьОтопительный сезонВойна в Украине