Без осадков и до +23: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В субботу, 13 мая, в Украине будет без осадков, лишь местами возможны кратковременные дожди. При этом температура поднимется до +23 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Осадки не прогнозируют, только днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 6-11° тепла, на побережье морей 9-14°, днем 18-23°, в Закарпатье и Прикарпатье 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области переменная облачность, без осадков.

Температура по области ночью 6-11°, днем 18-23°. В Киеве ночью 9-11°, днем 20-22°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, в районе Киева уровень воды в Днепре упали на 21 см, но опасность подтоплений остается.

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