Осадки смешанной фазы. Синоптик рассказала, когда украинцам ждать первого снега

Когда украинцев может "накрыть" первым снегом

По словам эксперта, первый снег (если не говорить о снеге, выпавшем ранее на высокогорье Карпат) может прийти на территорию Украины в форме осадков смешанной фазы - дождей, кое-где с мокрым снегом.

"Пока именно такого снега, чтобы удерживался длительный снежный покров... В ближайшей синоптической перспективе (там где мы можем говорить, непосредственно, о практических каких-то показателях) то... До конца октября вообще у нас без осадков", - рассказала синоптик.

Она уточнила, что изменение синоптической ситуации будет наблюдаться в первых числах ноября.

"И там действительно может на территории Украины (согласно расчетам, которые есть на сегодня) образоваться циклон. И он может уже принести осадки, по крайней мере смешанной фазы. То есть дождь, кое-где с мокрым снегом", - объяснила Птуха.

В то же время она заметила, что осень еще, возможно, будет о себе напоминать.

"Видим, что сезоны сейчас, в условиях изменения климата - это такой дисбаланс в климатической системе", - признала специалист.

По ее словам, вполне вероятно, что и этот сезон (большинство месяцев холодного периода), будет характеризоваться несколько более высокими, чем климатическая норма, показателями среднемесячной температуры - на 1,5-2 градуса.

"Конечно, есть определенные исключения. Например, для ноября и декабря возможно все же она (температура, - Ред.) будет близка к норме... Общая тенденция к потеплению не исключает затоков холода, арктического воздуха. Потому что всегда подчеркиваю: мы - сезонная страна. Эти затоки холода могут быть. Просто их продолжительность в последние годы все сокращается", - подытожила спикер УкрГМЦ.