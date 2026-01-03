RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Осадки на юге и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 4 января

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 января(GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 4 января, в Украине прогнозируется облачная погода с сильными порывами ветра и гололедом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на юге и востоке страны, а днем также в центральных областях, ожидаются мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед.

На остальной территории существенных осадков не предвидится, однако на дорогах (кроме южных регионов) местами образуется гололедица.

Ветер и температура

Ветер юго-западный и южный, скоростью 7-12 м/с. В юго-восточных областях местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит до 10 градусов мороза, в Карпатах до 13 градусов мороза. Днем ожидается до 5 градусов мороза. На юге и юго-востоке ночью температура будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем - до 6 градусов тепла, в Крыму - до 9 градусов.

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киевской области и столице 4 января будет облачно, без осадков. На дорогах области местами прогнозируется гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в области: ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Киеве ночью ожидается до 8 градусов мороза, днем до 3 градусов мороза.

 

Ранее мы сообщали, когда фактически стартовала зима в Киеве.

В то же время в УкрГМЦ опубликовали краткий климатический обзор второго зимнего месяца и рассказали, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине