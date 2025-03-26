Украине нужны "готовые к бою" европейские войска, а не миротворцы, - ОП

Украина нуждается в "серьезном" вкладе Европы в виде военных, готовых к бою, а не миротворцев после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву, которое цитирует France24 .

"Нам не нужно просто присутствие, чтобы продемонстрировать, что Европа здесь. Нам не нужны миротворцы, "голубые каски", невооруженные или любые другие", - подчеркнул Жовква.

Он подчеркнул, что Киев не ожидает от европейских военных участия в боевых действиях против России. По его словам, украинская власть понимает, что международные войска не будут размещены на линии фронта, где Украина, прежде всего, должна полагаться на собственные Вооруженные силы.

В то же время Жовква отметил, что Украина рассчитывает на мощное европейское военное присутствие в стране, а также на солдат, готовых к различным сценариям, включая ракетные или дроновые атаки.

"Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - заявил чиновник.

Он отказался назвать точное количество европейских военных, которые могут понадобиться Украине после войны, или места их размещения. Однако отметил, что "недостаточно 5 000 или 10 000 военных".

"И дело не только в количестве... Это также их готовность воевать, готовность оборонять, готовность быть вооруженными и понимание, что Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности", - добавил Жовква.

Он предположил, что европейские силы могут помогать в защите границы Украины с Беларусью. Это позволит высвободить украинские войска для выполнения задач в более опасных регионах.

"Нам не нужно международное присутствие где-то во Львове", - подчеркнул Жовква.

Отправка западных войск

Напомним, сейчас Европа активно обсуждает вопрос отправки военных в Украину в случае завершения полномасштабной войны.