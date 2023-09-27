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В ОП заявили, что наработают изменения в законодательство для разблокирования добывающих предприятий

Среда 27 сентября 2023 11:21
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В ОП заявили, что наработают изменения в законодательство для разблокирования добывающих предприятий Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В ближайшие месяцы в Офисе президента могут обсудить и предложить изменения в законодательство, которые возобновят работу добывающих предприятий, заблокированных из-за применения к их владельцам санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Ростислава Шурму.

По его словам, в ОПУ знают о проблеме санкционного блокирования украинских добывающих компаний и будут смотреть, как пересматривать норму законодательства, предусматривающую остановку права пользования недрами.

"Сегодня есть законодательная норма, которая предусматривает лишение лицензий в случае санкционирования владельцев компаний. Будем смотреть, как пересматривать эту норму. Это компетенция Верховной рады, но мы эту проблему знаем, и точно будем вносить… дискутировать, и, пожалуй, вносить соответствующие законодательные [изменения]", - отметил он.

Напомним, в марте-июне 2023 г. Государственная служба геологии и недр Украины остановила спецразрешения компаниям групп "Смарт-Холдинг", Group DF, UNIGRAN во исполнение новой нормы Кодекса Украины о недрах, которая вступила в силу 28.03.2023.

Представители компаний, добывающая деятельность которых была заблокирована, предупреждали о потерях бюджета, заявляли, что введение санкций не должно вредить интересам Украины, а также обращались к президенту, правительству и СНБО с просьбой не уничтожать рабочие места.

Также в Европейской бизнес-ассоциации блокирование деятельности украинских добывающих компаний из-за санкций к их владельцам назвали "нелогичным и неэффективным".

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