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ОП про вторгнення в Україну: бліцкригу, на яку розраховувала РФ, точно не буде

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні зранку російські війська вторгнулись на територію України. В Офісі президента зробили заяву.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

"Бліцкригу, на яку розраховувала РФ, точно не буде", - заявив він.

Бліцкріг - створена на початку XX століття теорія ведення швидкоплинної війни, відповідно до якої перемога досягається в терміни, що обчислюються днями або місяцями, перш ніж противник зуміє відмобілізувати і розгорнути свої основні військові сили.

Зазначимо, міністр оборони України Олексій Резніков закликає активно вступати до лав територіальної оборони ЗСУ у своєму регіоні. Водночас у Національній поліції заявили, що озброять ветеранів органів внутрішніх справ.

Нагадаємо, російські танкові колони намагаються прорватися до Луганської області, українська сторона нав'язала їм бої.

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