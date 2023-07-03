ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: будет зависеть от ситуации на фронте

"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - сказал он.

При этом спикер Зеленского отметил, что решение еще не принято.

"Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", - сказал Никифоров.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления на саммите Альянса в Вильнюсе. При этом Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.

Руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

К тому же Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

Ранее в Офисе президента отмечали, что Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО только при условии, что Украина получит удовлетворительный результат.

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