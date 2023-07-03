RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: будет зависеть от ситуации на фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Решение о визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Литве еще не принято. Оно будет зависеть от ситуации на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера президента Сергея Никифорова в комментарии "Суспільному".

"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - сказал он.

При этом спикер Зеленского отметил, что решение еще не принято.

"Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", - сказал Никифоров.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления на саммите Альянса в Вильнюсе. При этом Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.

Руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

К тому же Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

Ранее в Офисе президента отмечали, что Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО только при условии, что Украина получит удовлетворительный результат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВладимир ЗеленскийОфис президента