В ОП рассказали о дальнейшей судьбе "зернового коридора"

Украина продолжит делать все возможное для экспорта своего продовольствия, даже несмотря на решение России выйти из "зерновой сделки".

Об этом во время встречи с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина .

Он напомнил, что договор Украины с Турцией и ООН насчет "зернового коридора" был продлен. Сейчас главная проблема в части договора ООН, Турции и России.

По словам Ермака, наша страна выполняла все условия в рамках договоренностей. Но те дальнейшие условия, которые начала требовать Россия, - КГБистские методы.

"Украина уже заявила, что шантаж с нами не сработает. Мы видим, что Турция работает над тем, чтобы возобновить действие "зернового коридора". Если это не удастся, Украина со своей стороны будет делать все возможное, чтобы наше зерно попадало туда, где оно необходимо", - подчеркнул руководитель ОП.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, несколько недель назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна "приостанавливает" участие в "зерновой сделке", пока все ее условия не выполнят. Таким образом, экспорт украинского зерна по Черному морю был прекращен.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить перевозки украинского зерна по Черному морю без участия России. Глава государства отмечал, что для этого наше правительство составляет детальный план.

При этом недавно постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отмечала, что Россия может быть готова начать переговоры о возобновлении участия в "зерновой сделке".