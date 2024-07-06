В ОП рассказали, согласится ли Украина на посредничество третьей страны в войне с РФ

Украина готова передавать свои предложения России с помощью третьих стран, однако для того, чтобы действительно стать посредником в этой войне странам, которые хотят закончить эту войну, стоит серьезно настроиться на эту работу.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

При этом Подоляк подчеркнул, что Украина готова передавать свои предложения через третьи страны России, как это было с "зерновым соглашением".

"Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят "мы за немедленное прекращение огня" - это означает, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем другого рода работа", - пояснил советник.

По словам советника ОП, чтобы стать посредником, страны должны "вести себя немного иначе".

Отметим, что данное заявление было озвучено на фоне рабочих поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сначала в Украину, а через несколько дней в Москву.

Именно он во время своего приезда в Киев предложил рассмотреть прекращение огня, чтобы ускорить мирные переговоры с РФ.

Детальнее об итогах этого путешествия можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, что в администрации президента США Джо Байдена раскритиковали визит венгерского премьера Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину и подчеркнули, что такие переговоры не будут способствовать миру в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.