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Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Неділя 11 квітня 2021 17:52
Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 11 квітня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Зокрема, ворожий обстріл був зафіксований недалеко від населеного пункту Невельське. Бойовики здійснили обстріл українських позицій із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.

Також поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і автоматичних гранатометів станкових.

"В черговий раз підкреслюємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, окупанти дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.

На Донбасі вчора поблизу Золотого загинув старший солдат Збройних сил України Андрій Теперика.

Крім того, раніше повідомлялося, що Росія відправила на Донбас майже 800 "добровольців" для участі в бойових діях.

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