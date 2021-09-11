ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В ОП провели перші переговори з відповідальною за політику США щодо України: головні теми

Новость на русском →
Субота 11 вересня 2021 11:25
В ОП провели перші переговори з відповідальною за політику США щодо України: головні теми Фото: відповідальна за політику США По Україні Робін Данніган (скрин видео ютуб USEmbassyVienna)
Автор: Инна Собора

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новопризначеною заступницею помічника держсекретаря США в Бюро з питань Європи та Євразії Робін Данніган. Говорили про подальшу координацію зусиль та співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП.

Візит Зеленського в США

Єрмак та Данніган говорили про настіпні кроки з реалізації досягнутих домовленостей і подальшого посилення стратегічного партнерства між Україною та США.

Крім того, ішлося про підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства.

"Північний потік-2"

Співрозмовники обговорили питання будівництва та запуску російського газопроводу.

Єрмак наголосив, що Росія використовує "Північний потік-2" як зброю.

"Нафтогаз України"

Обговорювалося питання реформи корпоративного управління в Україні. Єрмак повідомив про намір уряду оголосити найближчими днями конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Донбас

Керівник ОП також поінформував про стан переговорного процесу щодо мирного врегулювання на сході України. Сторони обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів.

Евакуація з Афганістану

Данніган подякувала Україні за ефективну співпрацю в питанні евакуації громадян та осіб, що перебували в зоні ризику, з Афганістану.

Нагадаємо, 8 вересня Адміністрація президента США Джо Байдена призначила Робін Данніган відповідальною за політику США в Центральній і Східній Європи в Державному департаменті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім Андрій Єрмак Офіс президента
NEWS
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі