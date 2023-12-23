В ОП объяснили, как повысить эффективность санкций, чтобы снизить возможности России

Один из приоритетов остается неизменным - необходимо полностью лишить Россию финансовых возможностей для финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как повысить эффективность санкций:

анализировать эффективность ограничений и путей их обхода;

разработать особый правовой статус для России, который откроет путь к борьбе с "вторичными" санкциями и частными компаниями, которые позволяют стране-террористу обходить важные отраслевые ограничения;

ограничения для компаний в Европе и США, которые работают на потребительском рынке России и являются основными плательщиками налоговые в бюджет страны-террориста.

"Напомню, что 40%+ российского бюджета - это утвержденные ассигнования на закупку военной техники и мобилизацию", - пишет Подоляк.

конфискация российских замороженных активов в полном объеме. Это резко улучшит ситуацию с финансированием программ поддержки Украины и ускорит инвестиции в совместные военные производства.

"Главное: необходимо заставить Россию максимально заплатить за войну "здесь и сейчас", одновременно уменьшив ее возможности покупать на мировом рынке товары военного назначения и двойного использования с коррупционной премией", - добавил советник главы Офиса президента.

Санкции ЕС против России

Европейский союз недавно ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против Российской Федерации. Как рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пакет ограничений предложит "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В частности, в список санкций вошли: