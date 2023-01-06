В ОП предупредили, что россияне готовятся к новому наступлению

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, правительство еженедельно проводит совещания как с иностранными партнерами, так и непосредственно с военными.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы вы как наши друзья и партнеры не только знали, что происходит на поле боя, на линии фронта. Важно, чтобы вы получали обновленную информацию о наших потребностях и наших планах, последующих операциях. И мы будем продолжать эту работу" , - отметил Ермак.

В ОП отметили, что в настоящее время россияне начали концентрировать группировки для проведения наступательных действий. В этой связи проводятся постоянные совещания по обеспечению техникой и боеприпасами украинских военных.