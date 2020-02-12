В ОП обговорили відновлення економіки Донбасу

Фото: засідання експертної групи в ОП (president.gov.ua)

Обговорювалися проблеми з водопостачанням та питання вугільних підприємств

Експертна група щодо розв'язання економічних проблем Донбасу підготувала спеціальну методику для визначення основних етапів відновлення економіки регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, під час чергового засідання в ОП експертна група обговорювала доцільність створення на Донбасі так званого економічного хабу, проблеми з водопостачанням та якістю води, питання вугільних підприємств та енергопостачання у регіоні, зокрема, загрозу підтоплення територій шахтними водами.

Крім того, робоча група підготувала спеціальну методику визначення основних етапів відновлення економіки Донбасу, яка дасть змогу розрахувати збитки, яких завдано економіці регіону під час бойових дій.

Зокрема, втрати виробничих потужностей та інфраструктури, збитки від несанкціонованого використання природних ресурсів, погіршення навколишнього середовища та людські втрати.

"Економічний потенціал Донбасу досі залишається значним. Це як природні ресурси, так і кадровий потенціал, логістика тощо - все це існує на підконтрольній частині Донбасу", - наголосив експерт з регіонального розвитку Олексій Стародубов.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів розповіли, скільки коштів було закладено на компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. В уряді повідомили, що на компенсацію в державному бюджеті на 2020 рік передбачено всього 40 млн гривень.