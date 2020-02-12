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В ОП обсудили восстановление экономики Донбасса

Новости » Политика     12.02.2020 - 18:16
В ОП обсудили восстановление экономики Донбасса
Фото: заседание экспертной группы в ОУ (president.gov.ua)

Обсуждались проблемы с водоснабжением и вопросы угольных предприятий

Экспертная группа по решению экономических проблем Донбасса подготовила специальную методику для определения основных этапов восстановления экономики региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, во время очередного заседания в ОП экспертная группа обсуждала целесообразность создания на Донбассе так называемого экономического хаба, проблемы с водоснабжением и качеством воды, вопросы угольных предприятий и энергоснабжения в регионе, в частности, угрозу подтопления территорий шахтными водами.

Кроме того, рабочая группа подготовила специальную методику определения основных этапов восстановления экономики Донбасса, которая позволит рассчитать ущерб, нанесенный экономике региона во время боевых действий.

В частности, потери производственных мощностей и инфраструктуры, убытки от несанкционированного использования природных ресурсов, ухудшение окружающей среды и человеческие потери.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и тому подобное - все это существует на подконтрольной части Донбасса", - отметил эксперт регионального развития Алексей Стародубов.

Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, сколько средств было заложено на компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. В правительстве сообщили, что на компенсацию в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено всего 40 млн гривен.

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