В ОП домовилися активізувати пошук кадрів у регіонах для центральної влади

В Офісі президента обговорили створення регіонального кадрового резерву для центральних органів влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Керівник ОП Андрій Єрмак запропонував керівникам областей запровадити посади заступників щодо роботи з талановитою молоддю, які сформують списки амбіційних молодих і професійних людей з областей "для роботи на державу".

"Сьогодні є декілька позицій навіть в уряді, які досі лишаються вакантними. Знайти професійну людину з високими моральними цінностями, яка готова присвятити себе роботі на державу, не так просто", - зазначив Єрмак.

За його словами, в країні склалася така кадрова політика, при якій молоді зі столиці легше почати будувати кар’єру у центральних органах влади. Натомість багато молодих талантів залишається на периферії. А тому вкрай необхідно залучати їх до державотворчих процесів.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що пошук кадрового резерву почався два місяці тому. Після цього керівництво областей надало список з майже 300 потенційних кандидатів. Але серед них лише декілька десятків осіб відповідали вимогам.

Раніше представник команди президента Володимира Зеленського повідомив, що в української влади є як мінімум два підходи до кадрової політики.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як вибирають кандидатів на принципові посади.